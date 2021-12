Pillola anti covid Merck e remdesivir, via libera Aifa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dell’Aifa alla Pillola anti covid molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e all’antivirale remdesivir nella terapia contro il virus. “La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – informa l’ente regolatorio nazionale – ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di covid-19 grave”. Il farmaco Merck sarà distribuito alle Regioni “dal 4 gennaio”. Il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Viadell’allamolnupiravir di(Msd fuori da Usa e Canada) e all’viralenella terapia contro il virus. “La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – informa l’ente regolatorio nazionale – ha autorizzato duevirali, molnupiravir e, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitche rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di-19 grave”. Il farmacosarà distribuito alle Regioni “dal 4 gennaio”. Il ...

