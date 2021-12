Juve, subito pressing per Zakaria (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gianluca Scamacca è un obiettivo, ma è pure tra quelli più difficili per una Juve che a gennaio ben difficilmente potrà sborsare 45 milioni per l'attaccante del Sassuolo, cercato anche dall'Inter per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gianluca Scamacca è un obiettivo, ma è pure tra quelli più difficili per unache a gennaio ben difficilmente potrà sborsare 45 milioni per l'attaccante del Sassuolo, cercato anche dall'Inter per ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve subito Juve, subito pressing per Zakaria E la Juve, a quel punto, vorrebbe sorpassare la Roma che era già a caccia del mediano.

L'anno di Dusan Vlahovic ... è utile collocare l'avvio della progressione di Vlahovic al gol contro la Juve, il 22 dicembre ... Il mancino di Vlahovic è il punto di partenza migliore per descriverlo: sin da subito, il serbo ha ...

Zakaria si libera a giugno, ma la Juve farà un tentativo subito Tutto Juve Caccia al bomber perduto: resta il fantasma di CR7 Ma anche qui Dionisi non vuole mollare il suo bomber se non a fine stagione. E così l’Inter si mette in corsa per trovare un’alternativa al 35enne Dzeko, la personificazione del centravanti classico i ...

Dalle stelle al calvario: Zironelli, arrendersi mai La lunga chioma bionda e riccioluta si è solo accorciata, accompagnando il passare del tempo con leggera maestosità, come si conviene a chi ha apprezzato il pallone, in tutte le sue sfaccettature. Mau ...

