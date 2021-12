Il Papa annulla la visita al presepe in piazza San Pietro per evitare assembramenti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Città del Vaticano – Papa Francesco annulla la tradizionale visita al presepe allestito in piazza San Pietro per evitare assembramenti. L’evento, previsto nel giorno di San Silvestro, alle 18, fa sapere il Vaticano, non si terrà “per evitare assembramenti e il conseguente rischio di contagio da Covid-19“. Il Pontefice domani, dalle 17, presiederà comunque i Primi Vespri e il Te Deum di fine anno nella basilica vaticana. Te Deum e Messa di Capodanno con il Papa: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Città del Vaticano –Francescola tradizionalealallestito inSanper. L’evento, previsto nel giorno di San Silvestro, alle 18, fa sapere il Vaticano, non si terrà “pere il conseguente rischio di contagio da Covid-19“. Il Pontefice domani, dalle 17, presiederà comunque i Primi Vespri e il Te Deum di fine anno nella basilica vaticana. Te Deum e Messa di Capodanno con il: orario e dove vederla in diretta tv e streaming (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...

