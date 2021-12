«I Maneskin sono la band preferita degli americani». Il Los Angeles Times: «Un’anomalia nel dominio rap e pop» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il «Los Angeles Times» i Maneskin sono la rock band preferita degli americani. Il quotidiano americano ha dedicato grande spazio alla band italiana, parlando anche del debutto fatto proprio a Los Angeles lo scorso novembre al Roxy, sul palcoscenico in cui si sono esibiti artisti come Elton John, Neil Young e Bob Marley e dove la band italiana ha fatto registrare il sold out. I Maneskin rappresentano una grande eccezione in un periodo in cui il rap e il pop risultano essere i generi dominanti. Quello di Los Angeles non è l’unico apprezzamento che i Maneskin hanno ricevuto negli Stati Uniti, basti pensare all’esibizione al ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo il «Los» ila rock. Il quotidiano americano ha dedicato grande spazio allaitaliana, parlando anche del debutto fatto proprio a Loslo scorso novembre al Roxy, sul palcoscenico in cui siesibiti artisti come Elton John, Neil Young e Bob Marley e dove laitaliana ha fatto registrare il sold out. Irappresentano una grande eccezione in un periodo in cui il rap e il pop risultano essere i generi dominanti. Quello di Losnon è l’unico apprezzamento che ihanno ricevuto negli Stati Uniti, basti pensare all’esibizione al ...

Advertising

7princ_8 : Dato che siamo in tema Måneskin e Sanremo, svelo la mia unpopularissima opinion! Gli outfit della prima sera erano… - cidivideunmuro : RT @Mariaaa__9: Ho appena appreso che i Maneskin tra i momenti importanti del 2021 non hanno menzionato Sanremo. Amedeus sei ancora in tem… - miaoskin : RT @ManeskinFanClub: ?? | I Måneskin sono tra i candidati ai Rockol Awards 2021 nella categoria “Miglior album italiano”.?? Fino al 5 Genna… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: I campioni del 2021 su Spotify sono Sfera Ebbasta, Sangiovanni e i Maneskin - haveyouwornwigs : RT @Mariaaa__9: Ho appena appreso che i Maneskin tra i momenti importanti del 2021 non hanno menzionato Sanremo. Amedeus sei ancora in tem… -