Hong Kong | rilasciata su cauzione la pop star Denise Ho

Advertising

ilpost : A Hong Kong sono state arrestate sei persone che lavoravano per il sito indipendente d’informazione Stand News - Corriere : Hong Kong, raid della polizia negli uffici del giornale «Stand News»: arrestati giorna... - LaStampa : Hong Kong, arrestati sei giornalisti della testata online “Stand News” - YukKelvin : RT @Corriere: Hong Kong, raid della polizia negli uffici del giornale «Stand News»: arrestati giorna... - ML03509599V2 : RT @formichenews: Il nuovo grattacapo cinese per Trudeau è la cantante arrestata a Hong Kong Tra gli arrestati nel blitz al giornale “Sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Dopo sette anni ha chiuso Stand News , testata giornalistica online di. In seguito a un raid della polizia e a sette arresti, sono stati anche rimossi tutti i contenuti. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione di pubblicazione ...E' stata rilasciata su cauzione Denise Ho, la popstar attivista diche figuravatra i sette arrestati nel corso del blitz della polizia cinese nella sede di Stand News, agenzia di stampa indipendente vicina al movimento pro democrazia dell'ex volonioa ...Milano, 30 dic. (askanews) - E' stata rilasciata su cauzione Denise Ho, la popstar attivista di Hong Kong che figuravatra i sette arrestati nel ...Per Carrie Lam e il governo di Hong Kong si è trattato di una operazione tesa a frenare attività sediziose e non tesa a colpire tutto il sistema dei media locali.