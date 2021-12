Assegnare supplenze ai laureandi al posto dei prof no vax è un’ottima idea

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) A sorpresa, una bella notizia dal mondo della scuola. Pare infatti che, con la ripresa delle lezioni a gennaio, i presidi saranno costretti a ingegnarsi per sostituire una cospicua quantità di insegnanti no vax; con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre, col nuovo anno si capirà davvero quanti siano i disertori della fiala che popolano le saleessori. Fonti ministeriali riferiscono ai quotidiani di un 95 per cento di personale scolastico già vaccinato: percentuale che sembra elevata ma, se la applichiamo a un consiglio di classe di dieci docenti, implica che per ogni due classi ci potrebbe essere un No vax in cattedra, e non è mica poco. Un recente articolo del Corriere parla di circa ventimila posti che dovranno essere riassegnati in fretta e furia a supplenti; e, poiché non se ne trovano abbastanza, è già pronto a subentrare un ...