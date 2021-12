Vita di Pi: M. Night Shyamalan avrebbe dovuto dirigere il film prima di Ang Lee (Di mercoledì 29 dicembre 2021) M. Night Shyamalan avrebbe dovuto dirigere Vita di Pi: il celebre regista e altri due colleghi erano stati scelti dallo studio cinematografico prima del pluripremiato Ang Lee. La 20th Century Fox avviò il progetto intitolato Vita di Pi nel lontano 2003 quando scelse come sceneggiatore Dean Georgaris e come regista il celebre M. Night Shyamalan. Lo studio, d'altro canto, optò per ben altri due registi prima di assumere Ang Lee, nel 2011, per realizzare finalmente l'atteso adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Yann Martel. Quando Shyamalan decise di dare precedenza a Lady in the Water lo studio decise di rimpiazzarlo con Alfonso Cuarón: anch'egli rinunciò al progetto pochi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021) M.di Pi: il celebre regista e altri due colleghi erano stati scelti dallo studio cinematograficodel pluripremiato Ang Lee. La 20th Century Fox avviò il progetto intitolatodi Pi nel lontano 2003 quando scelse come sceneggiatore Dean Georgaris e come regista il celebre M.. Lo studio, d'altro canto, optò per ben altri due registidi assumere Ang Lee, nel 2011, per realizzare finalmente l'atteso adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Yann Martel. Quandodecise di dare precedenza a Lady in the Water lo studio decise di rimpiazzarlo con Alfonso Cuarón: anch'egli rinunciò al progetto pochi ...

