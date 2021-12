Servizio Civile Universale. Onmic: 20 giovani per programma ‘Digital for Inclusion’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl 14 dicembre il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale. La Scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 14 del 26 gennaio 2022. L’Onmic Salerno partecipa con il programma “Digital for Inclusion!”e rientra tra i 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio Civile digitale”. Tale azione prevede la selezione di 20 giovani operatori volontari. Il programma si articola in due progetti: “Generazioni in Rete” prevede il reclutamento di 10 operatori volontari ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl 14 dicembre il Dipartimento per le Politicheli e ilha emanato il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di. La Scadenza per presentare le domande è fissata alle ore 14 del 26 gennaio 2022. L’Salerno partecipa con il“Digital for Inclusion!”e rientra tra i 45 programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “digitale”. Tale azione prevede la selezione di 20operatori volontari. Ilsi articola in due progetti: “Generazioni in Rete” prevede il reclutamento di 10 operatori volontari ...

anteprima24 : ** Servizio Civile Universale. #ONMIC: 20 giovani per programma 'Digital for Inclusion' ** - LegacoopSicilia : ?? Vuoi partecipare al bando 2021 del #ServizioCivile? ???? Vieni a conoscere i #progetti presentati da #Legacoop in… - AIFI_nazionale : OVCI - Organismo di Volontariato di Cooperazione Internazionale - ha pubblicato il Bando di Servizio Civile Univers… - MuseoOmero : Diventa volontario del Servizio Civile Universale! Siamo parte degli enti di accoglienza dell'Associazione Spazioc… - cnanazionale : ?? Al via le domande per il Servizio Civile Universale. Con CNA Impresa Sensibile siamo alla ricerca di 141 ragazzi… -