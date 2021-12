Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde domina il super-G di Bormio. Mattia Casse in Top-10 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente bis azzurro sulla Stelvio, ma dominio assoluto di Aleksander Aamdot Kilde nel primo dei due super-G in programma a Bormio. Semplicemente perfetta la prestazione del norvegese, che ha fatto la differenza nella parte alta, tenendo una traiettoria completamente diversa sulla Carcentina, gestendo poi anche al meglio le curve dopo il muro di San Pietro. E’ il successo numero 10 della carriera in Coppa del Mondo per Kilde, il terzo della stagione (sono quattro in totale) nella specialità dopo quelli di Beaver Creek e Val Gardena. Doppietta austriaca sul podio, ma al secondo posto c’è una sorpresa. Infatti alle spalle di Kilde ha chiuso Raphael Haaser (+0.72), molto bravo ad inserirsi con il pettorale 25 per la prima volta in carriera tra i primi tre della classifica. Terza piazza, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Niente bis azzurro sulla Stelvio, ma dominio assoluto diAamdotnel primo dei due-G in programma a. Semplicemente perfetta la prestazione del norvegese, che ha fatto la differenza nella parte alta, tenendo una traiettoria completamente diversa sulla Carcentina, gestendo poi anche al meglio le curve dopo il muro di San Pietro. E’ il successo numero 10 della carriera in Coppa del Mondo per, il terzo della stagione (sono quattro in totale) nella specialità dopo quelli di Beaver Creek e Val Gardena. Doppietta austriaca sul podio, ma al secondo posto c’è una sorpresa. Infatti alle spalle diha chiuso Raphael Haaser (+0.72), molto bravo ad inserirsi con il pettorale 25 per la prima volta in carriera tra i primi tre della classifica. Terza piazza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Super - G Bormio: trionfa un super Kilde. Paris attardato, Casse il miglior azzurro Benvenuti al Kilde show . Il norvegese domina il Super - G di Bormio, gara valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022 , e vince il terzo Supergigante di fila. Una prova di forza netta, schiacciante e dominante quella messa in atto da Kilde che dipinge linee uniche e fa la differenza soprattutto ...

LIVE sci alpino! Coppa del Mondo, slalom donne a Lienz e Super G uomini a Bormio Eurosport IT Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde domina il super-G di Bormio. Mattia Casse in Top-10 Niente bis azzurro sulla Stelvio, ma dominio assoluto di Aleksander Aamdot Kilde nel primo dei due super-G in programma a Bormio. Semplicemente perfetta la prestazione del norvegese, che ha fatto la d ...

Sci alpino, Coppa del mondo maschile: classifica aggiornata dopo Super-G Bormio 2021 La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021/2022 aggiornata dopo il Super-G di Bormio. Grande vittoria per il norvegese Kilde che ha già quasi ipotecato la vittoria nella coppa di ...

