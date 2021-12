Multe sul viadotto di via dell’Aeroporto, un cittadino: “Decisione non pubblicizzata, rialzare il limite” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fiumicino – “Gentile onorevole Montino, percorro ogni domenica il tratto del viadotto di via dell’Aeroporto per raggiungere ad Ostia la mia famiglia da molti anni“. Inizia così la lettera inviata al Sindaco della cittadina aeroportuale da Carlo Santoro, cittadino del posto, che “in merito alla sfilza di Multe (finora sette) che mi sono state recapitate per superamento inconsapevole di 2-3 chilometri del limite di velocità per rilevamenti effettuati tra i mesi di agosto e ottobre”, fa notare “quanto segue: – il tratto stradale è gestito dall’Anas ma a quanto pare le Multe vengono versate al Comune di Fiumicino, che ne beneficia; – il divieto in questione appare posto in un tratto stradale è del tutto immotivato, in quanto non vi sono motivazioni specifiche legate alla sicurezza (non ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fiumicino – “Gentile onorevole Montino, percorro ogni domenica il tratto deldi viaper raggiungere ad Ostia la mia famiglia da molti anni“. Inizia così la lettera inviata al Sindaco della cittadina aeroportuale da Carlo Santoro,del posto, che “in merito alla sfilza di(finora sette) che mi sono state recapitate per superamento inconsapevole di 2-3 chilometri deldi velocità per rilevamenti effettuati tra i mesi di agosto e ottobre”, fa notare “quanto segue: – il tratto stradale è gestito dall’Anas ma a quanto pare levengono versate al Comune di Fiumicino, che ne beneficia; – il divieto in questione appare posto in un tratto stradale è del tutto immotivato, in quanto non vi sono motivazioni specifiche legate alla sicurezza (non ...

