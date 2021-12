Banco Bpm | aderisce a due iniziative in tema di sviluppo sostenibile

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Il gruppoBpm, in linea con i target Esg fissati nel recente Piano strategico 2021-2024 presentato al mercato, ha aderito a due importantiinternazionali: il Global compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact o Ungc) e la Task force on Climate-related financial disclosures (Tcfd). Lanciato nel 2000, lo United nations global compact è un'iniziativa volontaria delle Nazioni Unite che conta oggi circa 15 mila società di 162 paesi diversi ed incoraggia le imprese aderenti a creare un modello economicoe inclusivo. Creata nel 2015 dal Financial stability board (Fsb), la Tcfd è una organizzazione internazionale volta a incoraggiare le aziende a una maggiore trasparenza sui rischi e opportunità finanziarie associate al cambiamento climatico. "Aderendo alle più ...

