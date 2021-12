Anche da morta Sarah Weddington deve subire gli attacchi di Pillon (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vincendo alla Corte Suprema nel caso Roe v. Wade negli anni ’70, di fatto portò alla legalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti. Sarah Weddington, avvocatessa morta nel sonno due giorni fa all’età di 76 anni, si può considerare a tutti gli effetti una pioniera dei diritti civili negli Usa: aveva solo 26 anni quando presentò ai saggi il caso di ‘Jane Roe’ Norma McCorvey, che era incinta e desiderava abortire. Una battaglia nata da un’esperienza vissuta in prima persona, quando al terzo anno degli studi in legge fu tragicamente costretta ad andare in Messico per interrompere una gravidanza. Le sue conquiste sono ancora capisaldi della società americana, Anche se il Mississippi ha recentemente approvato restrizioni per le interruzioni volontarie dopo la quindicesima settimana. Nell’annunciare la morte di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vincendo alla Corte Suprema nel caso Roe v. Wade negli anni ’70, di fatto portò alla legalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti., avvocatessanel sonno due giorni fa all’età di 76 anni, si può considerare a tutti gli effetti una pioniera dei diritti civili negli Usa: aveva solo 26 anni quando presentò ai saggi il caso di ‘Jane Roe’ Norma McCorvey, che era incinta e desiderava abortire. Una battaglia nata da un’esperienza vissuta in prima persona, quando al terzo anno degli studi in legge fu tragicamente costretta ad andare in Messico per interrompere una gravidanza. Le sue conquiste sono ancora capisaldi della società americana,se il Mississippi ha recentemente approvato restrizioni per le interruzioni volontarie dopo la quindicesima settimana. Nell’annunciare la morte di ...

