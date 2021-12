Tartaro su Osimhen: «Per la formazione del callo osseo occorrono due o tre mesi, a meno di un miracolo» (Di martedì 28 dicembre 2021) Victor Osimhen vorrebbe giocare contro la Juventus e poi partire per la Coppa d’Africa ma le cose non sono così semplici. Il recupero del nigeriano non è ancora certificato. All’ultima Tac, fatta il 9 dicembre, si evidenziavano miglioramenti, ma non la completa guarigione, e anche al controllo della settimana scorsa risultava ancora in atto il processo di recupero. Giocare, senza avere la certezza della formazione del callo osseo, sarebbe estremamente rischioso. I tempi per il consolidamento delle fratture sono di 2-3 mesi, a meno di un miracolo. Lo dichiara, al Corriere dello Sport, il chirurgo che lo ha operato al volto, Tartaro. «Per la formazione del callo osseo, secondo i protocolli mondiali, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Victorvorrebbe giocare contro la Juventus e poi partire per la Coppa d’Africa ma le cose non sono così semplici. Il recupero del nigeriano non è ancora certificato. All’ultima Tac, fatta il 9 dicembre, si evidenziavano miglioramenti, ma non la completa guarigione, e anche al controllo della settimana scorsa risultava ancora in atto il processo di recupero. Giocare, senza avere la certezza delladel, sarebbe estremamente rischioso. I tempi per il consolidamento delle fratture sono di 2-3, adi un. Lo dichiara, al Corriere dello Sport, il chirurgo che lo ha operato al volto,. «Per ladel, secondo i protocolli mondiali, ...

