Sissi, chi è l'attrice protagonista Dominique Devenport

Nella nuova serie evento Sissi, in onda in prima assoluta da martedì 28 dicembre su Canale 5, a interpretare la Duchessa Elisabetta di Baviera è Dominique Devenport, attrice svizzero-americana. 25 anni, nata a Lucerna, in Svizzera, Dominique Devenport è un'attrice emergente del panorama europeo. Tra i suoi lavori, il film per la tv svizzera Nebelgrind nel 2012 e Treno di notte per Lisbona, con Jeremy Irons, nel 2013. Devenport racconta così l'emozione provata sul set di Sissi: "Quando penso a Sissi, la prima cosa che mi viene in mente è la sua statua, sul trono, che svetta su tutti, e i tanti miti che ne circondano la figura. Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sisi, raccontata per quello che era realmente: una giovane donna, con grandi ...

