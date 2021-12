Preghiera del mattino del 28 Dicembre 2021: “Aiutaci ad essere fedeli nei fatti” (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con la Preghiera del mattino di oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Martedì è il giorno della devozione agli Angeli e ai Santi. Rendiamo onore a loro che sono nella gloria di Dio con ladeldi oggi. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

OrnellaFelici : Supplica per invocare San Michele Arcangelo in questo tempo difficile: Supplica potente per invocare San Michele Ar… - CiaoKarol : Supplica per invocare San Michele Arcangelo in questo tempo difficile: Supplica potente per invocare San Michele Ar… - daniele19921 : RT @gaetanostaglian: @MauroLeonardi3 Le mie intenzioni di preghiera sono rivolte a noi. Ci 'lamentiamo' della nostra fortuna e non troviamo… - egidio_gialdini : 'Ave MARIA' di Giulio CACCINI, nell'esecuzione dall'ensemble REGINA ANGLONENSIS & ESPERIA diretto dal M° Francesco… - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: A 15 anni dalla scomparsa ??????????? #inMemoria del grande #attore Aroldo #Tieri: -