Pensioni 2022, pubblicato il calendario completo delle date per i versamenti: quando arriverà l’accredito (Di martedì 28 dicembre 2021) Pensioni 2022, è stato appena reso noto il calendario per i pagamenti relativi al nuovo anno. Ecco l’elenco completo delle date in cui arriveranno i soldi della pensione e in quali casi si potranno ricevere in anticipo. Pensioni 2022, pubblicato il calendario dell’Inps: quando arriveranno i soldi L’Inps ha appena pubblicato il calendario ordinario con cui procederà al versamento degli assegni Pensionistici nel nuovo anno. Ecco quali sono le giornate di pagamento per i prossimi mesi. A gennaio 2022 il versamento avverrà martedì 4, cioè il secondo giorno bancabile sia per Poste Italiane sia per gli istituti bancari; a febbraio le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 dicembre 2021), è stato appena reso noto ilper i pagamenti relativi al nuovo anno. Ecco l’elencoin cui arriveranno i soldi della pensione e in quali casi si potranno ricevere in anticipo.ildell’Inps:arriveranno i soldi L’Inps ha appenailordinario con cui procederà al versamento degli assegnistici nel nuovo anno. Ecco quali sono le giornate di pagamento per i prossimi mesi. A gennaioil versamento avverrà martedì 4, cioè il secondo giorno bancabile sia per Poste Italiane sia per gli istituti bancari; a febbraio le ...

