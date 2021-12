Nikita 1990 | desiderio di libertà

(Di martedì 28 dicembre 2021)Titolo originale:Anno:Paese: Francia, Italia Genere: Drammatico Casa di produzione: GAUMONT, GAUMONT PRODUCTION, PARIS – C.G. GROUP TIGER CINEMATOGRAFICA ROMA Distribuzione: PENTA DISTRIBUZIONE – PENTAVIDEO, CECCHI GORI HOME VIDEO (PEPITE) Durata: 115 minuti Regia: Luc Besson Sceneggiatura: Luc Besson Fotografia: Thierry Arbogast Montaggio: Olivier Mauffroy Musiche: Éric Serra Attori: Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche Trailer diè un film drammatico diretto da Luc Besson, del, interpretato dall’attrice Anne Parillaud, che vinse il Premio César per la ‘Migliore attrice protagonista’. La pellicola ricevette ...

