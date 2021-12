Morto Mauro da Mantova, il no vax della Zanzara. Cruciani: Era una testa dura. Parenzo: Sua storia serva a chi non crede (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta Maurizio Buratti, noto ai più come Mauro da Mantova, spesso ospite alla trasmissione radiofonica di radio 24 la Zanzara. E’ Morto all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. No vax convinto, 61enne, era sopra le righe e anche per questo faceva notizia. A tradire il carrozziere quel Covid di cui aveva sempre negato l’esistenza, vantandosi anche di essere entrato in un supermercato di Mantova quando già era preda della malattia. Era stato ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni. “Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta Maurizio Buratti, noto ai più comeda, spesso ospite alla trasmissione radiofonica di radio 24 la. E’all’ospedale di Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato da qualche settimana. No vax convinto, 61enne, era sopra le righe e anche per questo faceva notizia. A tradire il carrozziere quel Covid di cui aveva sempre negato l’esistenza, vantandosi anche di essere entrato in un supermercato diquando già era predamalattia. Era stato ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale veronese in gravi condizioni, ma non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni. “non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una ...

Corriere : Morto Mauro da Mantova: il no vax ospite a «La Zanzara» sconfitto dal Covid a 61 anni - lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - DavidPuente : Nessuno merita la Covid. Nessuno! #Vaccinatevi - RiccardoCekka : RT @lucatelese: Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con la masche… - SupportRossi46 : RT @perchetendenza: 'Mauro da Mantova': Perché Maurizio Buratti, sostenitore di teorie no vax e ospite del programma radiofonico 'La Zanzar… -