Meteo, caldo africano a Capodanno: il clima è impazzito, dove ci saranno 20 gradi (Di martedì 28 dicembre 2021) L'Italia è giustamente preoccupata per il boom di contagi e quindi per il Covid che sta cancellando i programmi per Capodanno di milioni di persone. Passa quindi in secondo piano il fatto che per la fine del 2021 è in arrivo su gran parte del territorio nazionale un anomalo anticiclone africano che porterà temperature che nulla hanno a che vedere con l'inverno. Nei prossimi giorni sulle regioni centrali e meridionali si avrà quindi un importante aumento delle temperature, con Sicilia e Sardegna che addirittura potrebbero superare i 20 gradi. Tale fenomeno è atteso in Italia a partire da domani, mercoledì 29 dicembre, dopo che avrà attraversato anche la penisola iberica: dovrebbe rimanere sul Belpaese fino a dopo il Capodanno, dopodiché si tornerà a temperature invernali più "classiche".

