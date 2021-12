Kabul, donne in protesta per i propri diritti: i talebani sparano sulla folla – VIDEO (Di martedì 28 dicembre 2021) In Afghanistan la stretta dei talebani si fa sempre più salda e il numero dei divieti e imposizione cresce ogni giorno di più. Dopo l’introduzione dell’ennesimo divieto che va a colpire la libertà delle donne, queste hanno deciso di scendere in piazza nella capitale Kabul. La protesta è stata quindi sedata dai che talebani hanno iniziato a sparare colpi in aria, per disperdere la folla. Fortunatamente non sono stati riportati feriti, ma tanta paura tra le coraggiose manifestanti. Di seguito le immagini dell’accaduto LEGGI ANCHE => Una misteriosa malattia spaventa il Sud Sudan: già cento morti. Colpisce anziani e bambini Negli ultimi giorni i talebani hanno introdotto il divieto per le donne di viaggiare da sole: non potranno più ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) In Afghanistan la stretta deisi fa sempre più salda e il numero dei divieti e imposizione cresce ogni giorno di più. Dopo l’introduzione dell’ennesimo divieto che va a colpire la libertà delle, queste hanno deciso di scendere in piazza nella capitale. Laè stata quindi sedata dai chehanno iniziato a sparare colpi in aria, per disperdere la. Fortunatamente non sono stati riportati feriti, ma tanta paura tra le coraggiose manifestanti. Di seguito le immagini dell’accaduto LEGGI ANCHE => Una misteriosa malattia spaventa il Sud Sudan: già cento morti. Colpisce anziani e bambini Negli ultimi giorni ihanno introdotto il divieto per ledi viaggiare da sole: non potranno più ...

