"È in isolamento, pronta a entrare". Mossa spacca-share di Signorini, una bomba: chi entra al GfVip (Di martedì 28 dicembre 2021) Indiscrezione bomba: Delia Duran, moglie di Alex Belli, potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello vip. Quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse per entrare nella casa). Ed in isolamento ci sarebbe anche Alex Belli - che ieri si è collegato da remoto con Alfonso Signorini. Il motivo legato all'addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l'isolamento che Delia sta facendo. Se la spifferata giunta alle nostre orecchie fosse vera, significherebbe che le dinamiche nella casa si amplificherebbero: Delia troverebbe Soleil (che ha stretto un'amicizia speciale con Alex). Scontro in vista? Forse sì. Signorini con l'arrivo di Delia si giocherebbe una carta fortissima: andrebbe, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Indiscrezione: Delia Duran, moglie di Alex Belli, potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello vip. Quanto pare, secondo nostre fonti, Delia sarebbe in quarantena (forse pernella casa). Ed inci sarebbe anche Alex Belli - che ieri si è collegato da remoto con Alfonso. Il motivo legato all'addio allo studio potrebbe essere legato proprio alla volontà di non disturbare l'che Delia sta facendo. Se la spifferata giunta alle nostre orecchie fosse vera, significherebbe che le dinamiche nella casa si amplificherebbero: Delia troverebbe Soleil (che ha stretto un'amicizia speciale con Alex). Scontro in vista? Forse sì.con l'arrivo di Delia si giocherebbe una carta fortissima: andrebbe, ...

Advertising

GiuliaGondola : Pronta a una settimana ricca di tamponi da fare e positivi da trovare Auto isolamento già iniziato da venerdì, il rischio è troppo - Zayns_glance : “Torno in Italia per le vacanze, stanno un po’ la testa e recupero le energie”… Il mio cane sta morendo, la mia fa… - laatorre_mc : Giorno 10 di isolamento in cameretta Convinta che non uscirò più, pronta a far marcire il mio corpo sul pavimento - Stupormundi66 : @robertodp1958 Auguri di pronta guarigione. Almeno vi fate compagnia, ci sono persone che staranno in isolamento in completa solitudine. ?? - enesshabanaj : @GiorgioMerlani Stiamo tornando ora in Ticino per finire l'isolamento e ci aspetta una pronta guarigione. La ringra… -