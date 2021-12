Daniela Santanchè e l’enorme centrotavola di Natale pensiamo anche a chi questo non ce l’ha (Di martedì 28 dicembre 2021) A casa Santanché è il must di Natale: il gigantesco centrotavola che da molti anni a questa parte ormai adorna la tavola delle feste. Si tratta di uno sbrilluccicante “villaggio natalizio”, traboccante di musichette, lucine intermittenti, pupazzetti e automobiline colorate e piazzato al centro dello sterminato tavolo apparecchiato per la cena del 24 dicembre. «Vi Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 28 dicembre 2021) A casa Santanché è il must di: il gigantescoche da molti anni a questa parte ormai adorna la tavola delle feste. Si tratta di uno sbrilluccicante “villaggio natalizio”, traboccante di musichette, lucine intermittenti, pupazzetti e automobiline colorate e piazzato al centro dello sterminato tavolo apparecchiato per la cena del 24 dicembre. «Vi

Advertising

DSantanche : Dopo mesi passati a chiedere al governo di inserire la ventilazione meccanica nelle scuole, oggi l’#OMS dà ragione… - putzer_e : RT @nonleggerlo: 'Ho esagerato, amici? #vacanzedinatale' — Daniela #Santanchè, legislatore della Repubblica - nonleggerlo : RT @nonleggerlo: 'Ho esagerato, amici? #vacanzedinatale' — Daniela #Santanchè, legislatore della Repubblica - radionowher : RT @Cristina6013: Chi scrive è Francesco Storace...abbiamo detto tutto - Acquadiggio : RT @SMaurizi: non mi darò mai pace di essere passati dal paese di #SandroPertini a questi qui. Non so che cosa farei per cancellare ogni as… -