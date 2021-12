Covid: quarantena ridotta ai vaccinati, nulla per terze dosi. Tutte le ipotesi (Di martedì 28 dicembre 2021) Il forte incremento dei contagi Covid dovuto alla diffusione della variante Omicron costringe l’Italia a cambiare la strategia di lotta alla pandemia. Non è più possibile immaginare di contenere il virus con le attuali regole su quarantena e tamponi per i positivi e i loro contatti quando ormai la media dei nuovi casi oscilla fra 30mila e 50mila al giorno. Le normative odierne sono state scritte per una fase precedente della pandemia. Il 2022 sta portando una violenta nuova ondata del virus, a fronte, però, dell’85% della popolazione over 12 vaccinata. Covid e quarantena negli Usa Ora si assiste a una netta accelerazione di un dibattito – quello sulle nuove regole della quarantena per Covid – che solo due giorni fa sembrava prematuro. Negli Stati Uniti le autorità sanitarie hanno ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 dicembre 2021) Il forte incremento dei contagidovuto alla diffusione della variante Omicron costringe l’Italia a cambiare la strategia di lotta alla pandemia. Non è più possibile immaginare di contenere il virus con le attuali regole sue tamponi per i positivi e i loro contatti quando ormai la media dei nuovi casi oscilla fra 30mila e 50mila al giorno. Le normative odierne sono state scritte per una fase precedente della pandemia. Il 2022 sta portando una violenta nuova ondata del virus, a fronte, però, dell’85% della popolazione over 12 vaccinata.negli Usa Ora si assiste a una netta accelerazione di un dibattito – quello sulle nuove regole dellaper– che solo due giorni fa sembrava prematuro. Negli Stati Uniti le autorità sanitarie hanno ...

