C’era una volta… l’amore? Desirée e Marco (Di martedì 28 dicembre 2021) La nona puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Desirée e Marco. Desirée e Marco sono una coppia di ex-obesi che si sono conosciuti proprio in occasione del rispettivo intervento bariatrico. Lei in quel periodo era alla fine del precedente matrimonio, del quale è ancora in attesa di divorzio. Il loro problema principale è che lei è di Roma mentre lui salernitano ha aperto una pizzeria nella sua città natale in cui lei fatica ad ambientarsi. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento della psicoterapeuta Gaia Apolloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 dicembre 2021) La nona puntata della prima stagione diuna? è andata in onda martedì 28 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata dasono una coppia di ex-obesi che si sono conosciuti proprio in occasione del rispettivo intervento bariatrico. Lei in quel periodo era alla fine del precedente matrimonio, del quale è ancora in attesa di divorzio. Il loro problema principale è che lei è di Roma mentre lui salernitano ha aperto una pizzeria nella sua città natale in cui lei fatica ad ambientarsi. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento della psicoterapeuta Gaia Apolloni? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la scheda del ...

Advertising

Corriere : «Mauro non c'è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Ni… - reportrai3 : A Stresa un po' tutti hanno lavorato, magari a livello stagionale, all’interno delle funivie del Mottarone e c’era… - elio_vito : Questa è una foto di cinque anni fa, quando fu annunciato l'accordo per le politiche del 2018, come vedete l'albero… - ninacs81 : RT @Cambiacasacca: Stamattina al bar c'era uno con una forte tosse, la voce nasale e il grinpasse che additava uno senza grinpasse che pren… - LSvelto : @senzasoluzione “Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Economia, lingue e scambi internazionali: Ca’ Foscari sbarca al Turazza di Treviso ilgazzettino.it