Vaccini | Figliuolo | “Dal 10 gennaio booster a 4 mesi | dobbiamo arginare la variante Omicron”

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiScatterà dal 10l’avvio delle somministrazioni dei richiami () con un intervallo ridotto a 4dalla seconda dose. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata confermata oggi dal generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, in vista all’hub vaccinale nella caserma degli Alpini Vian di Cuneo. “Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la– dice -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti” “Mi preoccupano ancora – insiste il generale– quei 5 milioni e 750 mila italiani che non hanno ancora avuto alcuna ...

La sfida resta sempre quella sul fronte: domani partiranno le dosi booster per la fascia 16 ...anti - Covid (la data di partenza verrà decisa dal commissario all'emergenza). E a ......di trasporto ( carrier proteins ) come elementi costitutivi di una nuova generazione di... Ore 8 -, screening nelle scuole e terze dosi per tutti "Siamo pronti a vaccinare tutti ...non possiamo contrastare il Covid di dicembre 2021 con gli strumenti normativi del dicembre 2020 - dice - più dell'80% degli italiani è vaccinato e per loro il Covid, oggi, è poco più che un brutto ...TORINO – Scatterà dal 10 gennaio l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un intervallo ridotto a 4 mesi dalla seconda dose. La data, che fino ad ora era soltanto una ipotesi, è stata ...