Un Posto al Sole | Michele lascia la serie definitivamente? La verità

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il personaggio dihato Unal? Ladietro l’addio del marito di Silvia: parla l’attore.SavianiPalazzo Palladini… È la sua ultima volta a Palazzo Palladini? (via screenshot)Il tradimento di Silvia hato un solco profondo nella relazione con, ma anche nel rapporto con la figlia Rossella. A distanza di diverse settimane dalla scoperta dei fatti, la situazione non è ancora rientrata. In un primo periodo avevano tentato di riavvicinarsi,ndo alle spalle gli errori. Il tentativo non ha dato l’esito sperato ed ora hanno scelto di separarsi. Gli avvenimenti però hanno mescolato tutte le carte proprio poco prima delle festività ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... senza lotta, scontata, arrogante, e con la 'rossa ', che di questo sport è ile la luna, ... Come in quella guerra sotto le mura di Ilio che pari hatanto gli eroi che le difendevano ...Oggi vediamo l'attore così in Unal: ricordate com'era agli inizi, quando è entrato nella soap opera? Unalè una soap opera interamente prodotta in Italia. Va in onda dal 1996 e non si è più fermata. Il ...Prima giornata di ritorno al Palasport di Cisterna, in campo la Top Volley affronta la prima della classe, la Sir Safety Perugia. Coach Grbic schiera in ...Dopo 26 anni nel Motomondiale e 9 titoli, il pesarese ha detto basta: a Valencia è finita un'era forse irripetibile ...