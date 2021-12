The Batman: svelata la data di uscita in streaming su HBO Max (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il film The Batman ha ora una data di uscita ufficiale su HBO Max: i fan dovranno aspettare solo 46 giorni prima di rivederlo in streaming. The Batman, l'atteso film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, ha ora una data di uscita su HBO Max: il 19 aprile 2022. Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà quindi in streaming dopo 45 giorni dal debutto nelle sale cinematografiche. Jason Kilar, amministratore delegato di Warner Media, ha infatti confermato ai microfoni di Vox's Recorde che si seguirà la strategia di distribuzione introdotta recentemente in seguito alla chiusura delle sale nel 2020 che aveva portato a profonde modifiche alla presentazione delle opere. Il manager ha ribadito: "Pensate a quando i film arrivano su HBO, che è da … Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il film Theha ora unadiufficiale su HBO Max: i fan dovranno aspettare solo 46 giorni prima di rivederlo in. The, l'atteso film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson, ha ora unadisu HBO Max: il 19 aprile 2022. Il progetto tratto dai fumetti della DC arriverà quindi indopo 45 giorni dal debutto nelle sale cinematografiche. Jason Kilar, amministratore delegato di Warner Media, ha infatti confermato ai microfoni di Vox's Recorde che si seguirà la strategia di distribuzione introdotta recentemente in seguito alla chiusura delle sale nel 2020 che aveva portato a profonde modifiche alla presentazione delle opere. Il manager ha ribadito: "Pensate a quando i film arrivano su HBO, che è da …

