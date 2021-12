Schiacciato dall’ascensore | così ha perso la vita un 38enne nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Una tragedia nel giorno della vigilia di Natale, un fatto che ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano. Ciro Lotito,, è rimasto vittima di un incidente all’interno della palazzina in cui abitava,nel quale si trovava e che, per un guasto, è rimasto bloccato. Lo sfortunato, secondo una prima ricostruzione, dopo lo stop avrebbe cercato di aprire le porte per uscire ma il motore si sarebbe rimesso in funzione durante l’operazione, schiacciando iltra il pavimento e il vano. Immediati i soccorsi e il trasporto nell’ospedale più vicino ma per il, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.