Nuovi asfalti in via Boccaccio, via Cotonificio, viale Duodo e via Pellis (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terminate le asfaltature in via Boccaccio, di parte di via Cotonificio (in corrispondenza di Piazzale Feruglio), di via Pellis nel tratto che fronteggia la scuola dell’infanzia e la sistemazione di viale Duodo all’altezza dell’immissione su Piazzale Cella. Il tratto mancante di via Boccaccio (parte della rotatoria) sarà completato nel 2022. Questi interventi fanno seguito alle altre manutenzioni di media entità che hanno interessato la strada comunale Argine del Torre a Godia, via Mondovì nei pressi della scuola Carducci, tratti di via Monte Hermada, viale Ungheria e via Luino. Per via Pellis, in particolare, l’opera si somma al recente rifacimento del marciapiede posta al lato della scuola, con la previsione della sistemazione del marciapiede ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Terminate le asfaltature in via, di parte di via(in corrispondenza di Piazzale Feruglio), di vianel tratto che fronteggia la scuola dell’infanzia e la sistemazione diall’altezza dell’immissione su Piazzale Cella. Il tratto mancante di via(parte della rotatoria) sarà completato nel 2022. Questi interventi fanno seguito alle altre manutenzioni di media entità che hanno interessato la strada comunale Argine del Torre a Godia, via Mondovì nei pressi della scuola Carducci, tratti di via Monte Hermada,Ungheria e via Luino. Per via, in particolare, l’opera si somma al recente rifacimento del marciapiede posta al lato della scuola, con la previsione della sistemazione del marciapiede ...

