Inzaghi può sorridere | torna a disposizione!

L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare un gennaio molto duro, contro squadre del calibro di Lazio, Juventus e Atalanta. L'ex mister biancoceleste ha deciso che gli allenamenti riprenderanno il 30 dicembre, con un protocollo sanitario rigidissimo, dato l'aumento di contagi. Secondo SportMediaset, Joaquin Correa è pronto a tornare a disposizione. Un'arma in più per i nerazzurri che, nonostante la sua assenza, Dzeko, Lautaro e Sanchez non hanno fatto rimpiangere. Il primo match è proprio contro la Lazio. Vedremo se l'argentino avrà spazio da subito o se Inzaghi lo vorrà più in forma per la Supercoppa Italiana. Francesco Scanu

