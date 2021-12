Impatto violento a Civitavecchia | due auto coinvolte in un frontale

(Di lunedì 27 dicembre 2021). Un gravissimo incidente, due, una dinamica ancora completamente da appurare. E’ accaduto ieri pomeriggio, nella giornata di Santo Stefano mentre tutti erano in ferie e a riposo. Probabilmente una distrazione, un colpo di sonno, o un malore improvviso. Su ciò il verdetto lo daranno i caschi bianchi impegnati nelle indagini. Leggi anche: Paura a: fuga di gas sotto la palazzina, evacuate d’urgenza 12 famiglie Incidente a: dueL’è avvenuto in via del Lazzaretto e a giudicare dalle condizioni delle, deve essere stato abbastanza. Sul luogo, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la Polizia Locale di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Impatto violento

Il Corriere della Città

Nelha tragicamente perso la vita una ragazza originaria della Svizzera. Ferita un'altra ragazza di Sala Consilina che viaggiava in auto con lei e che è stata trasportata all' ...Purtroppo nelsi registra una vittima, al momento non note le generalità. Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti. IN AGGIORNAMENTOÈ ancora da chiarire la dinamica che intorno alle 12 di oggi ha generato lo scontro violento. Da una prima ricostruzione, forse, uno dei veicoli avrebbe provato un sorpasso azzardato. Il traffico ha s ...Incidente stradale mortale in via Terracina a Fuorigrotta, nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto la Polizia Municipale. Incidente stradale mortale in via Terracina a Fuorigrotta, nel tardo pomeriggi ...