Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid: l'annuncio sui social (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima l'interruzione forzata delle vacanze natalizie a causa di un malore della piccola Vittoria, ora la scoperta che entrambi sono risultati positivi al Covid. L'hanno annunciato in una storia sul ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima l'interruzione forzata delle vacanze natalizie a causa di un malore della piccola Vittoria, ora la scoperta che entrambirisultatial. L'hanno annunciato in una storia sul ...

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - La_Scomoda : Io come Fedez allergica a feste e umanità, marito come Chiara che non si fermerebbe mai. E duriamo. Incredibile ?? #ferragnez - shouldv3never : il fatto che la gente non ha capito che chiara e fedez indossano le mascherine in casa per evitare di contagiare i bambini che sono negativi -