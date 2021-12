Covid | Scaramelli Iv | ' Lockdown per chi non è vaccinato'

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Firenze, 27 dic. - (Adnkronos) - "per chi non è, terza dose anche senza prenotazione, nessuna quarantena per chi èse ha avuto un contatto con un positivo. Solo adeguando le regole che ci siamo dati al momento che stiamo attraversando possiamo salvaguardare la scuola in presenza e le attività economiche". A dirlo Stefano, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Toscana, che chiede nuove misure da adottare velocemente per "invertire i dati di una situazione che rischia di far pagare a tutti le conseguenze delle scelte di pochi".

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scaramelli

LiberoQuotidiano.it

Un appuntamento che ilha cancellato nel 2020 e che quest'anno è tornato, come da tradizione, ... Maria Tenti, Elisabetta, Daniele Sertori, Tatania Arcangeli, Aleandro Carboni, Gustavo ...Un appuntamento che ilha cancellato nel 2020 e che quest'anno è tornato, come da tradizione, ... Maria Tenti, Elisabetta, Daniele Sertori, Tatania Arcangeli, Aleandro Carboni, Gustavo ...Firenze, 27 dic. - (Adnkronos) - "Lockdown per chi non è vaccinato, terza dose anche senza prenotazione, nessuna quarantena per chi è vaccinato se ha avuto un contatto con un positivo. Solo adeguando ...Continua a piovere sull’Amiata; le temperature sopra zero dovute ai venti meridionali che continuano a soffiare dal 23 dicembre non permettono in alcun modo di poter lavorare le piste. Favorito da un ...