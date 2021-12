Barcellona, positivi due calciatori! Il comunicato ufficiale del club (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid sta nuovamente colpendo il mondo del calcio: l’ultima a farne le spese è proprio il Barcellona! Ci mancava solo più questo. Già è stato dolorosissimo perdere in estate niente di meno che la leggenda dei Culés, Lionel Messi. La batosta di qualche settimana fa, poi, dell’addio prematuro al calcio giocato di Sergio Aguero sembrava aver dato la mazzata definitiva alle speranze catalane. Ma non aveva ancora fatto il conto con il Covid! Barcellona, ufficiali due nuovi positivi al Covid! E il club trema Barcellona, Covid, Dani Alves Un’ulteriore mazzata alla stagione fin qui assai deludente del Barcellona l’ha data il Covid. Tramite un comunicato ufficiale, il club blaugrana ha dato la notizia di due suoi calciatori ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid sta nuovamente colpendo il mondo del calcio: l’ultima a farne le spese è proprio il! Ci mancava solo più questo. Già è stato dolorosissimo perdere in estate niente di meno che la leggenda dei Culés, Lionel Messi. La batosta di qualche settimana fa, poi, dell’addio prematuro al calcio giocato di Sergio Aguero sembrava aver dato la mazzata definitiva alle speranze catalane. Ma non aveva ancora fatto il conto con il Covid!, ufficiali due nuovial Covid! E iltrema, Covid, Dani Alves Un’ulteriore mazzata alla stagione fin qui assai deludente dell’ha data il Covid. Tramite un, ilblaugrana ha dato la notizia di due suoi calciatori ...

