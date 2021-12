Ancora Covid in Liga: 5 giocatori del Cadice positivi (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Covid non sembra assolutamente intenzionato ad allentare la sua presa. Lo sanno bene in Spagna dove le squadre stanno trovando diversi giocatori positivi tra le loro file. Dopo che infatti nel pomeriggio la Real Sociedad ha annunciato ben 10 positivi, in serata anche il Cadice ha fatto “rapporto”, segnalando 5 giocatori positivi. Una situazione che diventa ogni giorno più complicata. QUI LA NEWS DELLA REAL SOCIEDAD SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilnon sembra assolutamente intenzionato ad allentare la sua presa. Lo sanno bene in Spagna dove le squadre stanno trovando diversitra le loro file. Dopo che infatti nel pomeriggio la Real Sociedad ha annunciato ben 10, in serata anche ilha fatto “rapporto”, segnalando 5. Una situazione che diventa ogni giorno più complicata. QUI LA NEWS DELLA REAL SOCIEDAD SportFace.

