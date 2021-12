Uomini e Donne, Roberta Giusti la scelta: quando va in onda? (Di domenica 26 dicembre 2021) Uomini e Donne al momento si è fermato a causa delle vacanze natalizie ma presto tornerà a fare compagnia al pubblico, che non vede l’ora di vedere soprattutto la scelta di Roberta Giusti. Le anticipazioni rivelano che la ragazza alla fine ha preferito uscire con Samuele Cariani, ma quando potremo vederlo? La tronista Roberta Ilaria Giusti ha concluso il loro percorso a Uomini e Donne da qualche giorno ma la sua scelta non è ancora stata mandata in onda. Il programma, infatti, al momento si è fermato per la pausa natalizia e la puntata che racconta il lieto fine della ragazza non è stata trasmessa. A gennaio il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda su ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021)al momento si è fermato a causa delle vacanze natalizie ma presto tornerà a fare compagnia al pubblico, che non vede l’ora di vedere soprattutto ladi. Le anticipazioni rivelano che la ragazza alla fine ha preferito uscire con Samuele Cariani, mapotremo vederlo? La tronistaIlariaha concluso il loro percorso ada qualche giorno ma la suanon è ancora stata mandata in. Il programma, infatti, al momento si è fermato per la pausa natalizia e la puntata che racconta il lieto fine della ragazza non è stata trasmessa. A gennaio il dating show di Maria De Filippi tornerà insu ...

