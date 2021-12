Ultime Notizie Roma del 26-12-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio record di contagi da covid nel giorno di Natale in gran parte attribuito alla variante omicron ieri se ne sono contati 54762 circa 4 milioni rispetto al giorno prima mai così tanti dall’inizio della pandemia quasi milioni i tamponi effettuati alla vigilia con un tasso di positività al 5,6% prorogata per altri 15 giorni a cominciare 27 dicembre la zona gialla per Friuli Venezia Giulia e Calabria prosegue intanto la campagna vaccinale da domani via al Booster per i ragazzi di 16-17 anni per i fragili tra i 12 Ei 15 anni in vigore il decreto festività niente festa in piazza discoteche chiuse fino al 31 gennaio niente più caffè al bancone del bar per i non vaccinati a carico dei viaggiatori l’isolamento in caso di posialtezza quasi 6000 voli sono stati cancellati dalle ...