Inizia oggi il Carnevale di Putignano Edizione 628 al via con le propaggini a teatro

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È tutto pronto per l'inaugurazione della 628° Edizione del Carnevale di Putignano, uno dei più lunghi e più antichi d'Europa. Il giorno di Santo Stefano, Patrono della città, da secoli a Putignano è anche il primo giorno di Carnevale. La festa sarà aperta in mattinata, alle ore 10.00, dall'associazione culturale Porta Barsento che darà vita alla rievocazione della traslazione delle reliquie di Santo Stefano, con partenza da piazza principe di Piemonte ed arrivo in piazza San Pietro. Contestualmente, nella chiesa di Santa Maria La Greca, al termine della celebrazione eucaristica prevista alle ore 11.00, si svolgerà il rituale passaggio di consegne dal Presidente del Comitato Feste Patronali, Cosimo Paolillo, al Presidente della Fondazione ...

