Covid Toscana | i dati del 26 dicembre | 3 075 positivi | tasso netto alle stelle 44 | 7%

Firenze, 26 dicembre 2021 - Anche oggi salgono sopra i tremil i nuovi positivi alregistrati in: 3.075 per la precisione, con un tasso netto di positivi (le prime diagnosi, esclusi cioè i tamponi di controllo) che batte ogni record e vola al 44,7%, mentre il tasso ...Non fa eccezione la Serie A2 maschile, meno colpita (per ora) dale che all'alba del 26 ... L'ultimo incontro previsto riguarda la, e nello specifico Siena e Santa Croce. Anche qui è ...Sono 3.075 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipati dal presidente ...Cronaca 26 Dicembre 2021 Trasporto pubblico, a Livorno in aumento le persone “scovate” senza green pass. I dati della Toscana. Livorno 26 dicembre 2021. L’obbligo è scattat ...