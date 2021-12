Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 26 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) Amici di Formato news, Ecco quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere stasera, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: La nostra selezione dei programmi tv di stasera: Rai 1 e Rai 1 hd: Maleficent – Signora del male Per gli appassionati dei film fantasy, su Rai 1 e Rai1 hd, andrà in onda stasera il sequel di Malefica ovvero Maleficent – Signora del male. Sono trascorsi cinque anni pacifici dalla scomparsa del monarca ambiguo, Re Stefano ed ora, un evento imprevisto ma gioioso sta per unire il regno mortale di Ulstead e il regno fatato dei Mori incantati. Tuttavia, ancora una volta, l’odioso tradimento ostacola il vero giovane amore, mentre l’invidia maligna, l’ambizione illimitata e i pensieri ignobili ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su una selezione di film e serie Tv da vedere, sui principali canali tv RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: La nostra selezione deitv di: Rai 1 e Rai 1 hd: Maleficent – Signora del male Per gli appassionati dei film fantasy, su Rai 1 e Rai1 hd, andrà in ondail sequel di Malefica ovvero Maleficent – Signora del male. Sono trascorsi cinque anni pacifici dalla scomparsa del monarca ambiguo, Re Stefano ed ora, un evento imprevisto ma gioioso sta per unire il regno mortale di Ulstead e il regno fatato dei Mori incantati. Tuttavia, ancora una volta, l’odioso tradimento ostacola il vero giovane amore, mentre l’invidia maligna, l’ambizione illimitata e i pensieri ignobili ...

Advertising

TV8it : Tutto è pronto per #GuessMyAge – Xmas edition, ma voi lo siete? Non potete capire cosa vi aspetta ??? Ci vediamo me… - CarloStagnaro : [maxi thread] Prezzi fantastici e come evitarli: cosa sta succedendo ai prezzi dell’#energia? Il governo si sta muo… - ggcripto : Su @CriptovalutaI vi abbiamo appena consegnato un recap su $ETH, $ADA, $SOL, con qualche chicca su chi potrebbe far… - COSIMO2211 : @GianniRosa62 @fanpage Cosa vorresti insinuare vediamo??? Che è stato il vaccino???? - larsenaleb : @DarkLadyMouse @radiosilvana @fratotolo2 Non so cosa dirti. Questo è. Lui ha un gemelli al quale non è successo ni… -