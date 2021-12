Carceri, giustizia. Ma non era un'“impellente urgenza”? (Di domenica 26 dicembre 2021) (di Valter Vecellio) Ci sono brani del Vangelo che valgono per tutti, credenti o no che si sia; uno è il passo dove Matteo parla dell’affamato, che ha avuto da mangiare; dell’assetato, che ha avuto da bere; del forestiero, che è stato ospitato, vestito, curato; del carcerato, “e siete venuti a trovarmi”. Segue il “messaggio” preciso, inequivocabile: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”. A me figlio di Dio, per chi crede; a me “prossimo” ma anche te stesso, per chi non ha fede. Ci voleva papa Francesco: quest’uomo, venuto da “quasi la fine del mondo”, sulla scia di quanto invocato da un suo predecessore, Giovanni Paolo II, decide, in prossimità delle feste natalizie, di incontrare gli “invisibili”; coglie l’occasione per affrontare temi cruciali. Dalla violenza alle donne al sovraffollamento delle Carceri: ”È ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 dicembre 2021) (di Valter Vecellio) Ci sono brani del Vangelo che valgono per tutti, credenti o no che si sia; uno è il passo dove Matteo parla dell’affamato, che ha avuto da mangiare; dell’assetato, che ha avuto da bere; del forestiero, che è stato ospitato, vestito, curato; del carcerato, “e siete venuti a trovarmi”. Segue il “messaggio” preciso, inequivocabile: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli, l’avete fatto a me”. A me figlio di Dio, per chi crede; a me “prossimo” ma anche te stesso, per chi non ha fede. Ci voleva papa Francesco: quest’uomo, venuto da “quasi la fine del mondo”, sulla scia di quanto invocato da un suo predecessore, Giovanni Paolo II, decide, in prossimità delle feste natalizie, di incontrare gli “invisibili”; coglie l’occasione per affrontare temi cruciali. Dalla violenza alle donne al sovraffollamento delle: ”È ...

