Barbara Palombelli a "Quarto Grado": "Nulla può giustificare il femminicidio" (Di domenica 26 dicembre 2021) commenta ' Nulla può giustificare il femminicidio . Chiedo scusa se qualcuno, sentendo solo quella frase, ha capito che io ho giustificato le violenze perché non c'è niente di più lontano da me e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021) commenta 'puòil. Chiedo scusa se qualcuno, sentendo solo quella frase, ha capito che io ho giustificato le violenze perché non c'è niente di più lontano da me e ...

Advertising

cristin40483739 : @Sabina7217 Barbara Palombelli notevolmente ingrassata? - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Striscia la Notizia, siluro contro Barbara Palombelli: 'E se cambiasse sesso?'. Cosa ... - Libero: E in questo caso a fini… - LucianoBonazzi : @annamariabeatr6 @Massimo65755300 Sulla stessa lunghezza d'onda di Barbara Palombelli, che da due settimane proibis… - PattyRossy70 : RT @tempoweb: La #Palombelli va in onda ma #Striscialanotizia la strapazza con 'Fatti e rifatti' #mediaset #canale5 #rete4 #24dicembre #ilt… - tempoweb : La #Palombelli va in onda ma #Striscialanotizia la strapazza con 'Fatti e rifatti' #mediaset #canale5 #rete4… -