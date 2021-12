Gaeta, al via i lavori di messa in sicurezza in località Vignole (Di sabato 25 dicembre 2021) Gaeta – “Tutta la città di Gaeta, in questi anni, è stata oggetto di interventi secondo un cronoprogramma scaturito da un’attenta pianificazione e l’intervento in località Vignole, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione di tutto il territorio comunale superando quel concetto di periferia”. Così il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano nel commentare i lavori iniziati nel tratto di strada collinare molto frequentato che congiunge Gaeta ad Itri. Il Comune di Gaeta, infatti, ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro per il Piano di Sviluppo Locale dell’associazione GAL “Il territorio dei Parchi” finalizzato al miglioramento e ripristino della viabilità. “Abbiamo mantenuto fede – aggiunge Mitrano – ad un impegno assunto davanti la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 dicembre 2021)– “Tutta la città di, in questi anni, è stata oggetto di interventi secondo un cronoprogramma scaturito da un’attenta pianificazione e l’intervento in, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione di tutto il territorio comunale superando quel concetto di periferia”. Così il Sindaco diCosmo Mitrano nel commentare iiniziati nel tratto di strada collinare molto frequentato che congiungead Itri. Il Comune di, infatti, ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro per il Piano di Sviluppo Locale dell’associazione GAL “Il territorio dei Parchi” finalizzato al miglioramento e ripristino della viabilità. “Abbiamo mantenuto fede – aggiunge Mitrano – ad un impegno assunto davanti la ...

