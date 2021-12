FIFA 22: Icon Prime – Secondo Gruppo disponibile nei pacchetti di FUT (Di sabato 25 dicembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che il Secondo Gruppo delle Icon Prime sono ora disponibili nei pacchetti della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Icon Prime in questione sostituiranno la corrispettiva versione base nei pacchetti, ciò vuol dire che la versione base delle Icon presenti nell’immagine in calce alla notizia non saranno più disponibili nei pacchetti di FUT 22. Le carte Icon Prime hanno Overall e Stats che rispecchiano un determinato periodo della loro carriera caratterizzato da prestazioni di livello assoluto che hanno consentito il raggiungimento di grandi traguardi. FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 25 dicembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che ildellesono ora disponibili neidella popolare modalità22 Ultimate Team. Le cartein questione sostituiranno la corrispettiva versione base nei, ciò vuol dire che la versione base dellepresenti nell’immagine in calce alla notizia non saranno più disponibili neidi FUT 22. Le cartehanno Overall e Stats che rispecchiano un determinato periodo della loro carriera caratterizzato da prestazioni di livello assoluto che hanno consentito il raggiungimento di grandi traguardi.22 è atteso per il 1° Ottobre ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Icon Prime - Secondo Gruppo disponibile nei pacchetti di FUT - GeneraIMo : - piermario17 : @EA_FIFA_Italia Sicuramente non quella busta di makelele baby che mi avete fatto trovare nell’icon - bigdarktiger : GIOCO con ICON PIù SCARSA di FIFA 22... ma fa QUITTARE gli avversari!! - Lorenzored17 : @Digreeee Mi sono immaginato Olmo come icon di Fifa, con questa come baby, come adesso come medium e con lui prime -