Dipendenti in nero, uno cerca di fuggire ai controlli: maxi multa per un ristorante di Carobbio (Di sabato 25 dicembre 2021) Carobbio degli Angeli. maxi multa e attività sospesa per un bar ristorante di Carobbio degli Angeli, con violazioni accertate pari a circa 20 mila euro. Tra queste, i Dipendenti non in regola: 3. Uno di loro, addetto al servizio di pulizia di piatti e stoviglie, ha anche cercato di sottrarsi al controllo dei carabinieri, lasciando il locale alla vista dei militari. Il blitz dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, risale ai giorni scorsi ed è finalizzato al rispetto della normativa anti-Covid e della normativa sul lavoro. Nel corso delle operazioni – informano i carabinieri – tutti i clienti del locale sono stati trovati in possesso di Green Pass. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 dicembre 2021)degli Angeli.e attività sospesa per un bardidegli Angeli, con violazioni accertate pari a circa 20 mila euro. Tra queste, inon in regola: 3. Uno di loro, addetto al servizio di pulizia di piatti e stoviglie, ha ancheto di sottrarsi al controllo dei carabinieri, lasciando il locale alla vista dei militari. Il blitz dei Carabinieri della Compagnia di Bergamo, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del lavoro, risale ai giorni scorsi ed è finalizzato al rispetto della normativa anti-Covid e della normativa sul lavoro. Nel corso delle operazioni – informano i carabinieri – tutti i clienti del locale sono stati trovati in possesso di Green Pass.

