Covid, in Francia più di 100mila contagi in 24 ore: è la prima volta (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono oltre 4mila i voli cancellati nel mondo tra la Vigilia e il giorno di Natale a causa della pandemia, in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron , provocando disagi a decine di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) Sono oltre 4mila i voli cancellati nel mondo tra la Vigilia e il giorno di Natale a causa della pandemia, in particolare per la rapida diffusione della variante Omicron , provocando disagi a decine di ...

Advertising

TgLa7 : ????#Covid 100mila casi nelle ultime 24 ore in #Francia ???? - LaStampa : Covid, nuovo record di casi in Gran Bretagna. Francia travolta da Omicron e Parigi raccomanda il booster dopo 3 mesi - repubblica : Covid, la Francia supera i 100mila nuovi casi in un giorno: ennesimo record. Omicron gia' dominante in Portogallo,… - Miki_2313 : RT @TgLa7: ????#Covid 100mila casi nelle ultime 24 ore in #Francia ???? - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 100mila contagi in Francia: è la prima volta da inizio pandemia #Covid -