Calciomercato Napoli, un centrale e un terzino sinistro: queste le richieste di Spalletti (Di sabato 25 dicembre 2021) Calciomercato Napoli: a gennaio Spalletti ha bisogno di rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo. Gli obiettivi Al giro di boa del campionato di Serie A, il Napoli ha mostrato tutto il suo valore così come anche tutti i suoi limiti. Questi ultimi da riportare sicuramente a una rosa costruita non alla perfezione in tutti i reparti. E la difesa è quella che ha mostrato più defezioni, dopo anche la partenza di Manolas direzione Olympiacos. E così a gennaio l'obiettivo della dirigenza partenopea sarà quella di regalare a Spalletti un difensore centrale e un terzino sinistro, dopo che troppe volte l'allenatore è stato costretto ad adattare su quel lato Di Lorenzo e Malcuit. Per l'out mancino, l'obiettivo numero resta Reinildo Mandava del Lille in ...

