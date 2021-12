Birmania, Save the Children: "Dispersi due nostri membri" (Di sabato 25 dicembre 2021) Save the Children ha reso noto che due membri dello staff che opera in Birmania sono 'Dispersi'. La notizia arriva dopo il ritrovamento dei resti carbonizzati di oltre 35 persone trovati all'interno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021)theha reso noto che duedello staff che opera insono ''. La notizia arriva dopo il ritrovamento dei resti carbonizzati di oltre 35 persone trovati all'interno ...

Advertising

LucianaCiolfi : @Emergenza24 Birmania, Save the Children: due nostri membri 'dispersi' . 'Il loro veicolo è stato attaccato e bruc… - Vale30062 : RT @Agenzia_Ansa: Birmania, Save the Children: due nostri membri 'dispersi' . 'Il loro veicolo è stato attaccato e bruciato' #ANSA https://… - Agenzia_Ansa : Birmania, Save the Children: due nostri membri 'dispersi' . 'Il loro veicolo è stato attaccato e bruciato' #ANSA - zazoomblog : Save the Children: due membri dello staff dispersi in Birmania - #Children: #membri #dello #staff - laregione : Birmania, dispersi due membri di Save the Children -