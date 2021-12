Skriniar: «Inzaghi è come un compagno di squadra. Con Conte si scherzava, ma dopo aver vinto lo scudetto» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Milan Skriniar, 26 anni, centrocampista dell’Inter. Ha giocato anche con Giampaolo e Spalletti, oltre che con Antonio Conte. «Giampaolo spiega tutto, devi tenere la linea al millimetro, guardare i compagni: mi ha insegnato tanto. Spalletti giocava più o meno nello stesso modo. Conte un martello, ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi. Inzaghi è come un compagno di squadra, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Con Conte si scherzava sì, ma di più quando avevamo già vinto lo scudetto». Concorda con i suoi compagni di squadra nel dire che con Inzaghi si sente più libero. «Sono d’accordo, si vede in campo. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere della Sera intervista Milan, 26 anni, centrocampista dell’Inter. Ha giocato anche con Giampaolo e Spalletti, oltre che con Antonio. «Giampaolo spiega tutto, devi tenere la linea al millimetro, guardare i compagni: mi ha insegnato tanto. Spalletti giocava più o meno nello stesso modo.un martello, ti inculca la mentalità vincente, la assimili pure se non vuoi.undi, ci capisce, ci parla, scherza e ride con noi. Consisì, ma di più quando avevamo giàlo». Concorda con i suoi compagni dinel dire che consi sente più libero. «Sono d’accordo, si vede in campo. ...

Advertising

fcin1908it : Skriniar: “All’Inter sto bene, più liberi con Inzaghi. Scudetto e Liverpool? Credo in questo gruppo” - napolista : #Skriniar: «#Inzaghi è come un compagno di squadra. Con #Conte si scherzava, ma dopo aver vinto lo scudetto» Al Co… - Italia_Notizie : Skriniar: «Inter favorita per lo scudetto. Conte un martello, Inzaghi come un compagno di squadra» - infoitsport : Inter, Skriniar: “Inzaghi come un compagno di squadra. Su Conte…” - TuttoMercatoWeb : Skriniar al CorSera: 'Inzaghi vuol dire gioco e libertà. E' come un compagno di squadra' -