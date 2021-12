“Se i contagi aumentano, possibile quarta dose per i più fragili” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Omicron, la nuova variante del virus SARS-CoV-2 è molto contagiosa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita a monitorare con attenzione le evoluzioni della pandemia da Covid-19 per capire se potrà addirittura rimpiazzare la Delta. Nei giorni scorsi, per questo, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha esortato tutti i Paesi a potenziare il tracciamento, i test e il sequenziamento. Secondo le previsioni, elaborate considerando i dati disponibili finora, potrebbe diffondersi in maniera significativa. Al momento il maggior numero dei casi si concentra in Sudafrica, dove è stata identificata, ma anche l’Europa, Italia compresa, ormai sta registrando un vero e proprio boom. E quali sono i possibili scenari? La dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Omicron, la nuova variante del virus SARS-CoV-2 è moltoosa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità invita a monitorare con attenzione le evoluzioni della pandemia da Covid-19 per capire se potrà addirittura rimpiazzare la Delta. Nei giorni scorsi, per questo, il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha esortato tutti i Paesi a potenziare il tracciamento, i test e il sequenziamento. Secondo le previsioni, elaborate considerando i dati disponibili finora, potrebbe diffondersi in maniera significativa. Al momento il maggior numero dei casi si concentra in Sudafrica, dove è stata identificata, ma anche l’Europa, Italia compresa, ormai sta registrando un vero e proprio boom. E quali sono i possibili scenari? La dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri, ...

